Госдеп США: Вашингтон не требует от Украины большего, чем от РФ

Официальный представитель Госдепа Соединённых Штатов Тэмми Брюс прокомментировала заявления о том, что американская сторона в рамках урегулирования на Украине просит больше от Киева, чем от Российской Федерации.
Она заявила, что Госдеп отвергает такие претензии.
Брюс задали вопрос о том, просит ли Вашингтон для урегулирования от украинской стороны больше, чем от Москвы.
«Я думаю, это очень нечестная постановка вопроса», — ответила она в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что установил для себя крайний срок по урегулированию украинского конфликта.
По словам Трампа, когда «дедлайн истечёт, будет совершенно другое отношение». При этом президент США не уточнил подробности.