В Госдуме Киеву предрекли неутешительную судьбу: готовиться к будущему трибуналу

Хамитов также обвинил украинское руководство в очередной попытке переложить ответственность за несоответствие своих ожиданий действительности на международное сообщество. Особенно досталось странам, которые, по мнению Киева, обязаны оказывать давление на Россию, но не предпринимают достаточных усилий.