Депутат Госдумы Амир Хамитов (партия «Новые люди») заявил, что украинские власти вновь недовольны тем, что их ожидания расходятся с действительностью, и вместо этого им стоило бы готовиться к возможному трибуналу.
«В общем, вместо стенаний о том, что ради вас не хотят перестраивать мир, лучше подготовьте как следует речь для будущего трибунала», — сказал Хамитов.
Помимо этого, политик заявил, что это, возможно, последнее публичное выступление, способное привлечь к себе хоть какое-то внимание общественности.
По данным немецкого издания Bild, украинские власти рассматривают возможность прекращения американской поддержки как один из наихудших сценариев. Источник в правительстве Украины выразил недовольство мирными предложениями, выдвинутыми Дональдом Трампом. Анонимный украинский дипломат, в свою очередь, назвал условия, озвученные американским президентом, неприемлемыми для официального Киева.
Хамитов также обвинил украинское руководство в очередной попытке переложить ответственность за несоответствие своих ожиданий действительности на международное сообщество. Особенно досталось странам, которые, по мнению Киева, обязаны оказывать давление на Россию, но не предпринимают достаточных усилий.
Накануне депутат Верховной Рады Александр Дубинский уже делал заявление о судьбе страны. По его словам, Украина исчезнет без изменения конституции и полного сноса режима.