Стало известно, в каком возрасте ухудшается самочувствие весной

Весну принято считать временем радости и перезагрузки, хотя этот период также может быть связан со стрессом и чрезмерными нагрузками. Об этом сообщила в беседе с изданием «Газета.Ru» врач, клинический психолог, нейропсихолог Екатерина Орлова.