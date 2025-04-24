Стало известно, в каком возрасте ухудшается самочувствие весной

Весну принято считать временем радости и перезагрузки, хотя этот период также может быть связан со стрессом и чрезмерными нагрузками. Об этом сообщила в беседе с изданием «Газета.Ru» врач, клинический психолог, нейропсихолог Екатерина Орлова.
— Возраст 18−44 года часто жизни характеризуется активной социальной жизнью, карьерным ростом и поиском личного счастья. Люди в этом возрасте чаще сталкиваются с синдромом весенней усталости из-за высокой нагрузки и стремления успеть многое, — пояснила медик.
Эксперт уточнила, что подростковый возраст также характеризуется усилением восприятия внешних факторов, включая погоду и смену сезонов. А гормональные изменения могут усиливать чувствительность к изменениям климата.
По данным 360.ru, весной не стоит перегружаться, важно соблюдать режим сна, придерживаться правильного питания и умеренной физической активности. Также важно практиковать дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что весной для укрепления иммунной защиты тела необходим витамин C, который можно найти в продуктах, таких как белокочанная капуста, сладкий перец, шиповник и цитрусовые.