В Госдуме предложили пересмотреть условия запрета на выезд за границу должников

«Предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке, передает РИА Новости. Авторы инициативы отмечают, что нынешние суммы в 30 и 10 тысяч рублей стали менее значительными из-за инфляции и снижения покупательской способности национальной валюты.