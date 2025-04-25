Что можно и нельзя делать в день Василия 25 апреля, который называют Парильщик

Православная церковь 25 апреля вспоминает святого Василия Исповедника. В народе принято отмечать день Василия Парильщика. Название возникло по причине того, что с указанной даты начинала прогреваться землю. А еще 25 апреля ходили в баню.
Что нельзя делать 25 апреля.
Запрещено ходить в лес. Считается, что в названный день из берлог вылазят медведи. Не следует пить воду. Предки верили, что она может забрать силы. Нельзя 25 апреля проводить уборку в шкафу. Этим можно разозлить Домового.
Что можно делать 25 апреля.
По традиции, в указанный день ходили в баню, но делать это нужно не раньше полудня, чтобы не злить Домового.
Согласно приметам, холод и солнце утром указывают на засушливое лето. В том случае, если 25 апреля идет дождь, то начало мая выдастся дождливым.
Тем временем Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.
Кстати, Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.
Вместе с тем знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски, без чего не может быть счастья. А вы сможете?