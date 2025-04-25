Календарь на 25 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День АНЗАК, или День защитника отечества — Австралия и Новая Зеландия. День защитника отечества в этих странах является также днем памяти. Он посвящен солдатам Австралийского и Новозеландского армейского корпуса (ANZAC), высадившимся в Галлиполи в 1915 году во время Первой мировой войны. Праздник включает в себя рассветные церемонии, парады и минуту молчания в память о погибших. Он символизирует храбрость, готовность к самопожертвованию и национальное единство.