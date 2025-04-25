Егоров и Сухой будут главными рефери на играх «Акрона» и «Крыльев» в 25 туре РПЛ

Российский футбольный союз уточнил, кто рассудит матчи волжан 27 апреля (12+).
Тольяттинский «Акрон» в Подмосковье сразится с «Химками». Главным арбитром назначили Егора Егорова. Ассистенты — Денис Петров и Наиль Сейфетдинов, резервный — Богдан Головко, на ВАР и АВАР — Артур Федоров и Артем Любимов.
Самарские «Крылья Советов» примут «Оренбург». Встречу рассудит Алексей Сухой. Помогут Кирилл Большаков и Александр Богданов. Вера Опейкина будет резервным рефери. На видео — Сергей Иванов и Роман Галимов.
Недавно писали, что форвард «красно-черных» Артем Дзюба становился лучшим по числу удачных единоборств в четырех турах подряд.
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