Егоров и Сухой будут главными рефери на играх «Акрона» и «Крыльев» в 25 туре РПЛ

Тольяттинский «Акрон» в Подмосковье сразится с «Химками». Главным арбитром назначили Егора Егорова. Ассистенты — Денис Петров и Наиль Сейфетдинов, резервный — Богдан Головко, на ВАР и АВАР — Артур Федоров и Артем Любимов.