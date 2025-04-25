Названы самые недорогие направления для путешествий по России на майские праздники

Приближаются майские каникулы — популярное время для путешествий у россиян. Аналитики выяснили, что в этом году жители страны намерены совершать больше перелетов, чем годом ранее, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».
— Спрос россиян на перелеты в эти майские праздники увеличился на 15% по сравнению с 2024 годом. Доля зарубежных направлений также выросла и составила 42% от всех проданных авиабилетов, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что дешевле всего можно улететь из столицы в Ярославль — всего за 4 тысячи рублей, поездка в Санкт-Петербург обойдется от 6 тысяч рублей.
Что касается зарубежных направлений, то здесь самыми недорогими оказались полеты в Минск, Астану и Ташкент.
Ранее «Известия» рассказали, что самым востребованным у российских путешественников городом в мае стал Санкт-Петербург, на втором месте оказался Сочи, на третьем — Москва с долей. В список мест, где россияне планируют отдыхать в конце весны, также вошли Казань, Калининград, Нижний Новгород.
Помимо посещения различных культурных мероприятий, осмотра достопримечательностей и экологического туризма, в последнее время у россиян отмечается спрос на альтернативные виды размещения — апартаменты, глэмпинг и фермерские дома, передает RT.