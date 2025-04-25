Может ли сквозняк спровоцировать менингит: ответ врача

Будешь гулять без шапки — заболеешь менингитом! Это утверждение от старшего поколения слышал, наверное, каждый. Однако, так ли это на самом деле? Точку в этом вопросе поставила в беседе с «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
— Переохлаждение и сквозняки сами по себе не могут спровоцировать менингит, так как это инфекционное заболевание, но они могут ослабить иммунитет и сделать организм более восприимчивым к инфекциям, — рассказала доктор.
Врач напомнила, что менингит — это воспаление мозговых оболочек, болезнь сопровождается лихорадкой, головной болью, рвотой, бредом, галлюцинациями. При этом менингитом может заболеть человек любого возраста.
Медик напомнила, что важно вовремя обратиться к врачу и немедленно начать лечение заболевания.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что одним из самых распространенных и быстрых путей передачи первичных менингитов является воздушно-капельный. Передача возбудителя происходит с мельчайшими капельками, которые выделяются больным во время разговора, чихания или кашля. Второй по распространенности путь передачи — контактно-бытовой: через игрушки, посуду, одежду.