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Может ли сквозняк спровоцировать менингит: ответ врача

Невролог Демьяновская: сквозняки и отсутствие шапки не вызывают менингит.

Источник: Комсомольская правда

Будешь гулять без шапки — заболеешь менингитом! Это утверждение от старшего поколения слышал, наверное, каждый. Однако, так ли это на самом деле? Точку в этом вопросе поставила в беседе с «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.

— Переохлаждение и сквозняки сами по себе не могут спровоцировать менингит, так как это инфекционное заболевание, но они могут ослабить иммунитет и сделать организм более восприимчивым к инфекциям, — рассказала доктор.

Врач напомнила, что менингит — это воспаление мозговых оболочек, болезнь сопровождается лихорадкой, головной болью, рвотой, бредом, галлюцинациями. При этом менингитом может заболеть человек любого возраста.

Медик напомнила, что важно вовремя обратиться к врачу и немедленно начать лечение заболевания.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что одним из самых распространенных и быстрых путей передачи первичных менингитов является воздушно-капельный. Передача возбудителя происходит с мельчайшими капельками, которые выделяются больным во время разговора, чихания или кашля. Второй по распространенности путь передачи — контактно-бытовой: через игрушки, посуду, одежду.