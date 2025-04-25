Может ли сквозняк спровоцировать менингит: ответ врача

Будешь гулять без шапки — заболеешь менингитом! Это утверждение от старшего поколения слышал, наверное, каждый. Однако, так ли это на самом деле? Точку в этом вопросе поставила в беседе с «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.