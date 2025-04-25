Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индия перекрыла течение реки Инд в Пакистане

Индия закрыла все четыре шлюза реки Инд в сторону Пакистана.

Источник: Комсомольская правда

По данным агентства ANI News, Индия приняла решение перекрыть течение реки Инд в сторону Пакистана. Для этого будут закрыты все четыре шлюза, контролирующие водные потоки через плотины и каналы.

Это полностью блокирует поступление воды по основным руслам реки на пакистанскую территорию.

Примечательно, что соглашение, регламентирующее распределение водных ресурсов бассейна Инда, продолжало соблюдаться обеими странами даже в периоды наиболее острых политических разногласий.

При этом Пакистан официально предупредил, что любые действия Индии по блокированию или перенаправлению вод реки Инд будут восприняты как враждебный акт.

Ранее Индия приняла решение выслать всех индийских дипломатов из посольство в Пакистане, одновременно с этим сотрудники пакистанской дипмиссии были выдворены с территории Индии.