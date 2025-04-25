Индия перекрыла течение реки Инд в Пакистане

По данным агентства ANI News, Индия приняла решение перекрыть течение реки Инд в сторону Пакистана. Для этого будут закрыты все четыре шлюза, контролирующие водные потоки через плотины и каналы.
Это полностью блокирует поступление воды по основным руслам реки на пакистанскую территорию.
Примечательно, что соглашение, регламентирующее распределение водных ресурсов бассейна Инда, продолжало соблюдаться обеими странами даже в периоды наиболее острых политических разногласий.
При этом Пакистан официально предупредил, что любые действия Индии по блокированию или перенаправлению вод реки Инд будут восприняты как враждебный акт.
Ранее Индия приняла решение выслать всех индийских дипломатов из посольство в Пакистане, одновременно с этим сотрудники пакистанской дипмиссии были выдворены с территории Индии.