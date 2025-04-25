Чего не хватает организму, если все время хочется сладкого: ответ врача

Ранее сайт «Страсти» назвал безопасную дозу сахара в день — одна чайная ложка после завтрака/обеда обычного рафинированного сахара не даст каких-то плохих последствий на организм при условии, что человек питается хорошо, то есть у него богатый, разнообразный и здоровый рацион, он находится в движении, не сидит на месте и не имеет проблем со сном.