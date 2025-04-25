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Чего не хватает организму, если все время хочется сладкого: ответ врача

Медэксперт Станкевич: дефицит магния и хрома может вызывать тягу к сладкому.

Источник: Комсомольская правда

Постоянное желание съесть сладость может говорить о дефиците микроэлементов, о том, какие анализы стоит сдать, сообщила в разговоре с корреспондентом издания «РИАМО» директор по лабораторной медицине Любовь Станкевич.

— Тягу к сладкому может вызывать дефицит магния и хрома — минералов, которые участвуют в регуляции обмена веществ. Если их не хватает, организму сложнее поддерживать стабильный уровень сахара, и появляется желание подкрепиться сладостью, — пояснила медицинский эксперт.

Кроме того, переедание сахара провоцируют нехватка сна и стресс, а также неправильное питание, предупреждает специалист. Полноценные приемы пищи, богатые белками и сложными углеводами, помогают дольше сохранять сытость.

Ранее сайт «Страсти» назвал безопасную дозу сахара в день — одна чайная ложка после завтрака/обеда обычного рафинированного сахара не даст каких-то плохих последствий на организм при условии, что человек питается хорошо, то есть у него богатый, разнообразный и здоровый рацион, он находится в движении, не сидит на месте и не имеет проблем со сном.