В Госдуме рассказали, когда начнут снижаться ставки по кредитам

В связи с этим в ближайшие месяцы приток денег на депозиты может замедлиться, передают «Известия». Однако рынок предлагает другие продукты с низким риском. Паевые инвестиционные фонды денежного рынка обещают доходность до 22%. При этом, банки уверены: рынок вкладов будет расти из-за стабильного спроса. Покупка недвижимости сейчас имеет слишком высокий порог входа.