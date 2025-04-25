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В Госдуме рассказали, когда начнут снижаться ставки по кредитам

Член совета Госдумы Тумин: кредитные ставки начнут снижаться не ранее конца года.

Источник: Комсомольская правда

Ставки по кредитам начнут снижаться не раньше, чем Центробанк начнет снижать ключевую ставку. Однако, в ближайшие месяцы этого ожидать не стоит. Таким прогнозом в разговоре с корреспондентом aif.ru поделился член экспертного совета при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

— Пока оснований для смягчения денежно-кредитной политики пока нет, регулятор неоднократно давал понять, что торопиться с разворотом политики не намерен. Ждать позитивных новостей о снижении кредитных ставок россиянам стоит не ранее конца года, — считает эксперт.

Он уточнил, что несмотря на некоторое замедление роста цен в последние недели, по его мнению, на ближайшем заседании 25 апреля Центробанк вряд ли будет существенно снижать ключевую ставку.

Ранее 360.ru сообщил, что некоторые российские банки снизили ставки по ряду вкладов.

В связи с этим в ближайшие месяцы приток денег на депозиты может замедлиться, передают «Известия». Однако рынок предлагает другие продукты с низким риском. Паевые инвестиционные фонды денежного рынка обещают доходность до 22%. При этом, банки уверены: рынок вкладов будет расти из-за стабильного спроса. Покупка недвижимости сейчас имеет слишком высокий порог входа.