В Госдуме рассказали, когда начнут снижаться ставки по кредитам

Ставки по кредитам начнут снижаться не раньше, чем Центробанк начнет снижать ключевую ставку. Однако, в ближайшие месяцы этого ожидать не стоит. Таким прогнозом в разговоре с корреспондентом aif.ru поделился член экспертного совета при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.
— Пока оснований для смягчения денежно-кредитной политики пока нет, регулятор неоднократно давал понять, что торопиться с разворотом политики не намерен. Ждать позитивных новостей о снижении кредитных ставок россиянам стоит не ранее конца года, — считает эксперт.
Он уточнил, что несмотря на некоторое замедление роста цен в последние недели, по его мнению, на ближайшем заседании 25 апреля Центробанк вряд ли будет существенно снижать ключевую ставку.
Ранее 360.ru сообщил, что некоторые российские банки снизили ставки по ряду вкладов.
В связи с этим в ближайшие месяцы приток денег на депозиты может замедлиться, передают «Известия». Однако рынок предлагает другие продукты с низким риском. Паевые инвестиционные фонды денежного рынка обещают доходность до 22%. При этом, банки уверены: рынок вкладов будет расти из-за стабильного спроса. Покупка недвижимости сейчас имеет слишком высокий порог входа.