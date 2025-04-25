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Кинолог раскрыл секрет грамотной дрессировки

Кинолог Голубев: похвала — важная составляющая грамотной дрессировки.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы обучить собаку и добиться от питомца нужного поведения, важно не только ругать, но и хвалить хвостатого друга. Об этом заявил в беседе с «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.

— Похвала и поощрение являются отнюдь не менее важной составляющей грамотной дрессировки животного. Хозяева, которые начинают чаще хвалить питомца, обычно удивляются, насколько сильно пес меняется в лучшую сторону, — рассказал специалист.

Он добавил, что важно дать понять животному, что его поощрили — собаку можно гладить или выдавать лакомство. Когда питомец начнет проявлять радость, значит, он научился принимать похвалу.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что щенка следует воспитывать с первых дней появления в доме. Не потакайте ему, четко установите границы дозволенного, будьте настойчивы, при этом уважайте его и хвалите, если он правильно выполняет ваши требования.

Приучать собаку к туалету рекомендуют, начиная с газеты или одноразовой пеленки, сажая на них щенка сразу после сна. Когда малыш сделает свое дело, его нужно поощрить и дать лакомство.