Что не стоит есть при аллергии на пыльцу: советы врача

Аллергия на пыльцу — довольно распространенное заболевание, когда весной у пациентов наблюдается насморк, слезотечение и другие симптомы. Однако, не многие знают, что в этот период также следует избегать некоторых продуктов из-за опасности перекрестных аллергий, рассказала «РИАМО» директор по лабораторной медицине Любовь Станкевич.