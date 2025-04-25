Что не стоит есть при аллергии на пыльцу: советы врача

Аллергия на пыльцу — довольно распространенное заболевание, когда весной у пациентов наблюдается насморк, слезотечение и другие симптомы. Однако, не многие знают, что в этот период также следует избегать некоторых продуктов из-за опасности перекрестных аллергий, рассказала «РИАМО» директор по лабораторной медицине Любовь Станкевич.
— Например, пыльца березы. Весной у многих начинается насморк, чихание, слезятся глаза. В этот момент стоит быть осторожнее с яблоками, грушами, вишней, морковью и даже картофелем, они могут усилить симптомы, — предупредила эксперт по медицине.
Она добавила, что аллергия на латекс может вызвать проблемы с бананами или авокадо. Поэтому иногда, даже полностью исключив один продукт, человек продолжает чувствовать себя плохо.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что при аллергии на пыльцу реакция также может возникнуть и на косметику, пыль, шерсть домашних животных. Также вполне возможно появление перекрестной реакции на персики, маслины, орехи и специи (сельдерей, укроп, тмин).
При аллергии на пыльцу злаков вам, скорее всего, придется отказаться от пива, кваса и бобовых (соя, арахис). А при аллергии на пыльцу сложноцветных трав — от подсолнечных семечек, подсолнечного масла, дыни, арбуза, вермута и бальзамов с полынью.