С 1 мая пенсионеры получат льготы и компенсации. Как ими воспользоваться

С 1 мая в разных регионах начнут действовать сезонные льготы для пенсионеров. В частности, речь идёт о дополнительных льготах на проезд.
Например, в Челябинской области пенсионеры-дачники смогут ездить на свои участки в электричках со скидкой в размере 70%. Стоит отметить, что скидка будет действовать на абонемент. Он бывает двух видов: на выходные и на поездки в другие дни.
В городах с 1 мая появляются отдельные дачные автобусы. Например, такой вид транспорта ужа анонсировали в Братске Иркутской области. Маршруты будут разные, но везде будут предоставляться льготы на проезд.
В Кемеровской области с 1 мая по 1 октября пенсионеры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте четыре дня в неделю — с понедельника по четверг.
— Это лишь несколько примеров возможных транспортных льгот. В каждом регионе и даже в каждом городе могут быть свои меры поддержки. В том числе и адресные, которые направлены как раз на пенсионеров-дачников, — пояснила юрист Елена Кузнецова.
Также на уровне регионов могут сделать разовые выплаты. Так, в Калининградской области сделают разовую выплату на покупку продуктов питания. Она составит 6000 рублей. На неё имеют право получатели региональной социальной доплаты к пенсии, а также ежемесячного пособия детям-инвалидам. Покупки нужно сделать с апреля по ноябрь 2025 года.
— Кроме того, перед майскими праздниками части пенсионеров перечислят выплату к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выплаты составят 80 000 и 55 000 рублей. Эти деньги выделят на федеральном уровне. Будет ещё и региональная доплата, которая различается в зависимости от того, где проживает получатель. Большое значение имеет и категория льготника. Выплаты могут быть как небольшими — порядка 10 000−20 000 рублей, так и весьма значительными — вплоть до одного миллиона, — добавила Елена Кузнецова.
Также стоит отметить, что с 1 мая вырастут доплаты к пенсии у некоторых категорий пенсионеров. Это касается, например, бывших лётчиков и шахтёров. Кроме того, станут получать больше те пенсионеры, которым в мае исполнится 80 лет или у которых появятся иждивенцы.