С 1 мая пенсионеры получат льготы и компенсации. Как ими воспользоваться

— Кроме того, перед майскими праздниками части пенсионеров перечислят выплату к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выплаты составят 80 000 и 55 000 рублей. Эти деньги выделят на федеральном уровне. Будет ещё и региональная доплата, которая различается в зависимости от того, где проживает получатель. Большое значение имеет и категория льготника. Выплаты могут быть как небольшими — порядка 10 000−20 000 рублей, так и весьма значительными — вплоть до одного миллиона, — добавила Елена Кузнецова.