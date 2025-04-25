Шеф-повар перечислил главные ошибки при жарке шашлыка

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что лучше отказаться от шашлыка из свинины, баранины и выбирать мясо кролика или индейки, оно менее жирное и лучше усваивается. Кроме того, мясо кролика содержит в себе много белка и до 15% жира, оно полезно для людей, страдающих ожирением и имеющих проблемы с метаболизмом.