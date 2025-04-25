Шеф-повар перечислил главные ошибки при жарке шашлыка

Впереди майские праздники — самый разгар сезона шашлыков. О том, как сделать блюдо максимально вкусным, рассказал в беседе с изданием «РИАМО» бренд-шеф Антон Прокофьев.
— Многие допускают распространенную ошибку, нанизывая овощи на шампур между кусками мяса. Так мясо нормально не прожарится, так как температура должна быть равномерной по глубине всего шампура, — сказал Прокофьев, добавив, что овощи лучше пожарить отдельно на специальной решетке.
Он также напомнил о необходимости правильно нарезать мясо — куски не должны быть слишком маленькими, иначе мясо будет сухим. Большие куски могут остаться сырыми.
— Следует придерживаться пропорций в 5 см на 5 см, — считает специалист.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что лучше отказаться от шашлыка из свинины, баранины и выбирать мясо кролика или индейки, оно менее жирное и лучше усваивается. Кроме того, мясо кролика содержит в себе много белка и до 15% жира, оно полезно для людей, страдающих ожирением и имеющих проблемы с метаболизмом.