Политик из Франции Флориан Филиппо рассказал, что французский лидер Эммануэль Макрон паниковал, когда отверг возможное урегулирование украинского конфликта.
«Как и ожидалось, паникуя от перспективы мира, Макрон отвергает эту перспективу в нескольких предложениях, в состоянии совершенно удивительного волнения!», — написал Филиппо в соцсети X*.
Напомним, Макрон, а также премьер-министр Британии Кир Стармер неоднократно предлагали отправить военных на Украину в рамках «коалиции желающих». В европейских государствах не удалось достичь договорённости по данному поводу.
Ранее Филиппо выразил мнение, что Российская Федерация и Соединённые Штаты могут принять решение о мирном соглашении в рамках конфликта на Украине, которое «не понравится Макрону».
Кроме того, он заявил, что Макрон выставил Францию мировым посмешищем.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.