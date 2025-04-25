Диетолог перечислила продукты для идеального завтрака

На завтрак не стоит бояться есть калорийные продукты, при этом, еда должна быть полезной и содержать в себе жиры и углеводы, которые пойдут на работу организма, а не отложатся на талии. О том, что лучше съесть в первой половине дня, рассказала изданию RuNews24.ru врач-диетолог Алена Капустина.