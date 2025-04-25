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Диетолог перечислила продукты для идеального завтрака

Диетолог Капустина посоветовала есть на завтрак творог и авокадо.

Источник: Комсомольская правда

На завтрак не стоит бояться есть калорийные продукты, при этом, еда должна быть полезной и содержать в себе жиры и углеводы, которые пойдут на работу организма, а не отложатся на талии. О том, что лучше съесть в первой половине дня, рассказала изданию RuNews24.ru врач-диетолог Алена Капустина.

— Полезно включить в утренний рацион белки (яйца и творог), сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, овсянка), полезные жиры (орехи, авокадо) и свежие овощи или фрукты. Такой сбалансированный завтрак обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами и энергией на несколько часов, — цитирует издание эксперта.

По словам медика, полноценный завтрак способствует улучшению обмена веществ, а, следовательно, помогает поддерживать здоровый вес. Кроме того, калорийный завтрак положительно влияет на концентрацию внимания, память и работоспособность.

Сайт KP.RU отметил, человеку с утра необходимо получить бодрость и энергию на целый день, поэтому важно подбирать правильные продукты и рецепты на завтрак. По мнению, диетологов, первый прием пищи должен быть легким, но одновременно сытным. Многие специалисты считают, что лучше есть более жидкие блюда.