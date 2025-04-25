Россиянам хотят дать льготы на нотариальные услуги

Депутат Нилов пояснил, что сейчас нотариусы взимают как федеральный, так и региональный тариф, но льготы для них различаются. Многие категории, освобожденные от госпошлины по Налоговому кодексу — например, инвалиды второй группы и организации инвалидов — не получают таких же льгот по региональному тарифу, который может быть значительно выше. В итоге они освобождаются лишь от меньшей части затрат на нотариальные услуги, отметил депутат.