Россиянам предсказали начало снижения ключевой ставки

Ключевая ставка может начать снижаться не раньше лета текущего года. На ближайшем же заседании ожидать снижения пока не стоит, таким мнением в беседе с корреспондентом «РИАМО» поделился аналитик, специалист в сфере управления глобальными рынками Артур Мейнхард.
— Летом может возникнуть неопределённость относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики, снижение ключевой ставки возможно начиная с июля 2025 года. В нашем базовом сценарии переход к циклу снижения ключевой ставки возможен во второй половине 2025 года, — цитирует издание специалиста.
По словам эксперта, на ближайшем заседании 25 апреля ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку без изменений, а в мае заседание совета директоров ЦБ не запланировано вовсе, поэтому ждать перемен раньше бессмысленно.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что темпы уменьшения процентных ставок по вкладам могут ускориться, если ключевая ставка ЦБ будет снижена.
Тем временем в России инфляция пока что остается на уровне более 10%, что считается высоким показателем, об этом в четверг заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает «Москва 24».