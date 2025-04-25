Состояние здоровья бывшего президента Бразилии ухудшилось

На видео, распространенном самим Болсонару, видно, как он отчитывает судебную сотрудницу, в то время как один из его помощников или медиков сообщает, что у него повышается давление. Однако экс-президент раздражается из-за вмешательства и кричит, требуя замолчать. В конце концов, после череды вопросов и жалоб, Болсонару подписывает повестку в суд и приносит извинения судебной представительнице.