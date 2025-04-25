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Состояние здоровья бывшего президента Бразилии ухудшилось

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 апр — РИА Новости. Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось, он остается в отделении интенсивной терапии после очередной абдоминальной операции, сообщили в четверг его врачи.

Источник: AP 2024

«Отмечается клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение показателей печеночных проб», — говорится в медицинском бюллетене больницы DF Star в Бразилиа, распространенном самим Болсонару.

Медики пояснили, что ему проведут новые диагностические исследования с помощью визуализирующих методов.

Накануне бывший глава государства разозлился, когда судебный пристав вручил ему в больнице уведомление о предъявлении обвинения в попытке государственного переворота в 2022 году, направленной на недопущение вступления в должность президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

На видео, распространенном самим Болсонару, видно, как он отчитывает судебную сотрудницу, в то время как один из его помощников или медиков сообщает, что у него повышается давление. Однако экс-президент раздражается из-за вмешательства и кричит, требуя замолчать. В конце концов, после череды вопросов и жалоб, Болсонару подписывает повестку в суд и приносит извинения судебной представительнице.

Болсонару находится в отделении интенсивной терапии уже 11 дней после того, как почувствовал боли в животе, связанные с полученным в сентябре 2018 года ножевым ранением кишечника. Экс-президент перенес операцию, продолжавшуюся 12 часов, и находится на полном голодании с исключительно парентеральным питанием.

В четверг врачи рекомендовали ему продолжить двигательную физиотерапию и меры по профилактике венозного тромбоза. Они добавили, что выписка из отделения интенсивной терапии пока не планируется.