Сергей Собянин: Успешно завершили программу строительства флагманов

На Бакунинской улице долгожданное новоселье — коллектив Городской больницы имени Буянова получил уникальный флагманский центр. С его открытием, по словам Сергея Собянина, в Москве завершилась программа реконструкции приемных отделений и строительства флагманских центров, которая охватила все крупные клиники.
— Это означает, что миллионы москвичей получат качественную помощь и своевременное лечение, — подчеркнул глава города.
Сергей Собянин осмотрел новый флагман. Здесь все начинается с приемного отделения. Бригады скорых встречают медики, а с заполнением данных помогают сотрудники центров госуслуг.
Для приема машин скорой помощи организован отапливаемый тамбур. Он рассчитан на одновременный заезд нескольких машин.
— Все мы соблюдаем свою очередность, — говорит фельдшер скорой Лиана Кавацюк.
Перед корпусом организовано одностороннее движение, что исключает образование заторов.
— А дальше все зависит от степени тяжести поступившего к нам пациента, — говорит заведующий приемным отделением Григорий Финкельберг. — Распределение идет по принципу триажа, для этого определены три зоны — красная, желтая и зеленая.
По красной линии доставляют экстренных пациентов. Их встречает бригада реаниматологов. Заведующий противошокового отделения нового флагмана Сергей Раутбат отмечает: в таких ситуациях счет идет на секунды. Пациента сразу окружают специалисты. Все необходимое оборудование у них под рукой, включая такое сложное, как компьютерный томограф, УЗИ, рентгенодиагностические и другие аппараты.
— В отделении есть кардиолог, при необходимости приходят и другие специалисты. Все устроено таким образом, чтобы пациент был окружен вниманием и заботой, а всю диагностику провели быстро и точно, — поясняет он, добавляя, что из противошокового отделения больного могут тут же отправить на операционный стол.
Все процессы — как технологические, так и кадровые — выстроены вокруг пациента, медперсонал сосредоточен на борьбе за его здоровье.
— В новом флагмане мы получили большие функциональные зоны, — отмечает медсестра Екатерина Панина.
В каждой из трех зон — красной, желтой или зеленой — пациенты, как правило, проводят не более двух часов. Здесь их обследуют, ставят диагноз, оказывают первую помощь, при необходимости отправляют в операционную. А затем в зависимости от состояния либо переводят в профильное отделение, либо выписывают домой.
— И на протяжении всего времени мы стараемся доставлять как можно меньше дискомфорта пациентам, — добавляет Григорий Финкельберг.
Кроме того, в новом флагмане внедрен принцип «цифровой клиники» — медицинская документация ведется в электронном виде. Это обеспечивает совместный круглосуточный онлайн-доступ специалистов к медицинским данным пациентов, в том числе через мобильные устройства — планшеты врачей и медсестер. Так, пациентам при поступлении надевают браслет с QR-кодом. Если навести на него смартфон, можно получить необходимые сведения.
— В новых флагманских центрах средняя скорость оказания медицинской помощи выросла в 1,5 раза, — акцентирует внимание Сергей Собянин. — Одновременно был проведен ремонт приемных отделений других взрослых и детских стационаров.
По его словам, с начала работы флагманских центров в 2023 году они приняли свыше 566 тысяч пациентов, выполнили свыше 100 тысяч операций. И счет спасенным жизням будет только расти.
В столице продолжаются работы по восстановлению исторического облика зданий. Как рассказал вчера мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас специалисты трудятся почти на 500 объектах культурного наследия. Среди них Донской монастырь — один из самых масштабных проектов, который мы реализуем совместно с Министерством культуры и Русской православной церковью. Сейчас здесь реставрируют три башни и прясла Восточной и Южной стен монастыря. Также продолжаются работы в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском и в пристройке к северным воротам. В списке — Мемориальный музей Федора Шаляпина.