Сергей Собянин: Успешно завершили программу строительства флагманов

В столице продолжаются работы по восстановлению исторического облика зданий. Как рассказал вчера мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас специалисты трудятся почти на 500 объектах культурного наследия. Среди них Донской монастырь — один из самых масштабных проектов, который мы реализуем совместно с Министерством культуры и Русской православной церковью. Сейчас здесь реставрируют три башни и прясла Восточной и Южной стен монастыря. Также продолжаются работы в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском и в пристройке к северным воротам. В списке — Мемориальный музей Федора Шаляпина.