Куда сходить в Самаре 26 и 27 апреля: подборка мероприятий на выходные

«МК в Самаре» продолжает следить за культурной жизнью города и делится подборкой мероприятий на ближайшие выходные. В программе — выставки, экспедиции, лекции, вечеринки, фестивали и городские экскурсии. Жителей и гостей Самары ждут события на любой вкус: от классического балета и арт-инсталляций до интерактивных читок и музыкальных вечеров. Подробности — в нашей афише.
Выставка «Будущее в прошлом» (6+) в Музее Модерна.
Когда: 26 апреля. Где: ул. Красноармейская, 15.
Выставка раскроет, как люди прошлого видели прогресс: через технику, ремесло и новые социальные идеи. Экспозиция включает редкие экспонаты из фондов музея им. Алабина, Самарского художественного музея и частных коллекций. Среди них — работы самарских художников: Аллы Демидовой, Александра Нерамозуса, Матвея Жбана и других.
В день открытия вход свободный.
Экспедиция «Дворовый переворот».
Когда: 26 апреля, 11:00. Где: Публичная библиотека (ул. Куйбышева, 95).
Участники экспедиции исследуют дворы, сделают фото- и видеоматериалы, пообщаются с местными жителями. Собранные данные помогут выбрать лучшие локации для новых арт-объектов. Организаторы — «Том Сойер Фест» и арт-резиденция Третьяковки «Художник +».
Для участия нужна регистрация.
Гастроли (12+) Большого театра на сцене Самарского театра оперы и балета.
Когда: 26 апреля, 19:00. Где: пл. Куйбышева.
25 и 26 апреля пройдет показ балета «Сильфида» (12+) в постановке Йохана Кобборга. Главные партии исполнят ведущие солисты театра. Гастроли приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Вход — по билетам.
Лекция «Жан-Пьер Мельвиль: пример стойкости» (16+) в музее Эльдара Рязанова.
Когда: 26 апреля, 17:00. Где: ул. Фрунзе, 120.
Жан-Пьер Мельвиль — мастер криминального кино, который создавал собственный визуальный стиль. Самыми популярными его картинами являются фильмы «Самурай» (1967, 18+) и «Красный круг» (1970, 16+). Занятие пройдет в рамках киношколы «Больше, чем кино».
Участие — по билетам.
Ежегодная акция «Библионочь».
Когда: 26 апреля. Где: пр. Ленина, 14а.
В рамках акции библиотеки региона проведут лекции, экскурсии, выставки, встречи с писателями, концертные программы и мастер-классы. Расписание мероприятий можно посмотреть по ссылке.
Вход — свободный. На некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация.
Всероссийский субботник в Самарской области.
Когда: 26 апреля.
В этот день запланирована традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.
Полную информацию о местах проведения субботников можно узнать по ссылке или в администрации муниципального образования.
Выставка «Психея» (16+) от галереи «Виктория» в Skuratov Coffee.
Когда: 26 апреля, 12:00. Где: ул. Молодогвардейская, 80.
Выставка, вдохновленная мифом о Психее, исследует создание мифов, связь современности с архетипами и виртуальность в прошлом. В кофейне представят две части экспозиции: в основном зале — три графические работы на текстиле, а во втором — инсталляция с черным зеркалом и рисунком белой лилии, раскрывающая теневую сторону мифа.
Вход — свободный.
10-летие (0+) туроператора «Город-Курорт» на «Даче со слонами».
Когда: 26 апреля, 17:00. Где: ул. Советской Армии, 296.
Гостей ждет концерт симфонического оркестра UNISONG под открытым небом в сопровождении тысяч свечей. В программе — саундтреки из известных фильмов на фоне заката над Волгой. Впервые в Самаре состоится 3D-mapping шоу, которое спроецируют на памятник архитектуры, объединив исторические и современные элементы. Также запланированы иммерсивные экскурсии с актерами внутри здания Дачи купца К. Головкина, интерактивы от ведущего и фотозоны. Дресс-код мероприятия — creative black tie.
Вход — по билетам.
Вечеринка (18+) «Продленки» в баре «Вечно Молодой».
Когда: 26 апреля, 18:00. Где: ул. Ленинградская, 77.
На летнике выступят Stepvnova, SLMK, Krasilllnikov. В баре — NIK NAK, Slówo, Raze, ZPB, Anton Veganov, Xannilean, Woo и Blazey.
Вход — по билетам.
Выставка «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (0+) в Самарском художественном музее.
Когда: 26−27 апреля. Где: ул. Куйбышева, 92.
Экспозиция приурочена к 80-летию Великой Победы и рассказывает о художниках-фронтовиках, детях войны и их творчестве. В проекте участвуют более 200 экспонатов — картины, графика, скульптуры, письма, дневники и фотографии.
Вход — по билетам.
Bodyscope Film Festival (18+) в «Художественном» киноетаре.
Когда: 26−27 апреля. Где: ул. Куйбышева, 105.
Bodyscope Film Festival — это единственный в России международный фестиваль пластического кино. 25 апреля в 18:00 можно посмотреть «Конкурсную программу 1» (18+), 26 апреля в 17:00 — поучаствовать в беседе о кинотанце, а в 18:30 посмотреть «Конкурсную программу 2» (18+). В последний день фестиваля на экранах покажут в 18:00 «Внеконкурсную программу» (18+), а в 19:40 — «Французскую программу» (18+). Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
Вход — по билетам.
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» (12+).
Когда: 27 апреля, 14:00. Где: ул. Фрунзе, 120.
Сотрудник музея Эльдара Рязанова Вячеслава Вербов расскажет о связи режиссера с городом, причинах переезда его семьи в Самару, жизни родственников и влиянии Волги на его судьбу.
Вход — по билетам, количество мест ограничено.
Поэтическая читка «Стихи выпадают из рук» (18+) в «ЗИМ Галерее».
Когда: 27 апреля, 18:00. Где: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
В «ЗИМ Галерее» пройдет читка стихов Бориса Рыжего и прозаических текстов Валентина Гафта. В исполнении актеров театра «Грань» Василия Радченко и Романа Пяткина прозвучат произведения поэта, а музыкант Максим Рожков (гитара) обеспечит звуковое сопровождение.
Мероприятие приурочено к открытию выставки 25 апреля «Обгоняя время» (12+) — совместного проекта театра «Грань» и галереи.
Вход — свободный.
Премьера интерактивной читки «Чудаки» (18+) в баре «Рюмочка».
Когда: 27 апреля, 20:00. Где: ул. Ленинградская 29.
Актёрское объединение «Читки Самара», состоящее из актеров Кирилла Стерликова и Ильдара Насыров, создает интерактивные, игровые и театрализованные читки. Организаторы пишут: «Окунитесь в особенный комедийный мир рассказов А. Аверченко вместе с живым вокалом, шутками и нестандартными решениями».
Вход — по билетам.
Лекция «Котики и искусство» (12+) в Третьяковке.
Когда: 27 апреля, 11:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Ступени». Историк и методист Третьяковской галереи Алина Богданова проведёт лекцию о роли кошек в живописи. Участники узнают, как менялось восприятие этих животных в искусстве на протяжении веков.
Вход — по билетам.