Куда сходить в Самаре 26 и 27 апреля: подборка мероприятий на выходные

Bodyscope Film Festival — это единственный в России международный фестиваль пластического кино. 25 апреля в 18:00 можно посмотреть «Конкурсную программу 1» (18+), 26 апреля в 17:00 — поучаствовать в беседе о кинотанце, а в 18:30 посмотреть «Конкурсную программу 2» (18+). В последний день фестиваля на экранах покажут в 18:00 «Внеконкурсную программу» (18+), а в 19:40 — «Французскую программу» (18+). Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.