О чем может говорить постоянная усталость, раскрыла врач

Постоянная усталость может быть признаком дефицита витаминов и микроэлементов. А также различных заболеваний, если отдых не приносит облегчения, то лучше обратиться к врачу. Об этом в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» рассказала директор по лабораторной медицине Любовь Станкевич.