О чем может говорить постоянная усталость, раскрыла врач

Постоянная усталость может быть признаком дефицита витаминов и микроэлементов. А также различных заболеваний, если отдых не приносит облегчения, то лучше обратиться к врачу. Об этом в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» рассказала директор по лабораторной медицине Любовь Станкевич.
— Синдром хронической усталости — это стойкое, не проходящее ощущение изможденности. Причины могут быть разные: от дефицита железа и проблем с щитовидной железой до скрытых инфекций или последствий перенесенных вирусов, — предупредила медицинский эксперт.
Она добавила, что для выявления причин доктор направит пациента на анализы, которые позволят установить заболевания, если они имеются. Синдром хронической усталости" ставится только в том случае, если исключены другие возможные причины.
Ранее RT сообщил, что хроническая усталость длится более шести месяцев и сопровождается проблемами с концентрацией, эмоциональной нестабильностью, головокружением и расстройством сна.
Для профилактики синдрома в условиях мегаполиса рекомендуется соблюдать цифровую гигиену, практиковать короткие периоды отдыха в течение дня и поддерживать естественные биологические ритмы, передают «Известия».