«Достаем пуховики»: в выходные Москву накроют дожди и похолодание

В столицу возвращается похолодание — теплые весенние деньки сменит холодный атмосферный фронт. Такой прогноз передает aif.ru со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
— В выходные достаём пуховики — в субботу, 26 апреля, в течение суток всего +4°C …+9°C. Кратковременный дождь, — сказал собеседник издания.
Он предупредил, что местами не исключено похолодание и до 0 градусов, где-то даже возможно увидеть мокрый снег.
Метеоролог объяснил: причина ухудшения погоды — вторжение холодных арктических масс. Кстати, такая ситуация — не редкость для апреля, согласно многолетним наблюдением синоптиков.
Хотя в столице уже заметно похолодало, однако температура пока остается выше климатической нормы. В пятницу, 25 апреля, в столице ожидается около 15 градусов, но возможны дожди, передает «Москва 24».
Ранее Life.ru сообщил, что первые дни мая в российской столице будут довольно тёплыми. Днём температура поднимется до 17−20 градусов, ночью опустится до +7 градусов. Осадков не ожидается.