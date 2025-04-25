В Братиславе прошла антиправительственная акция протеста

По данным телеканала Markiza, массовые акции протеста против действующей власти состоялись сразу в шести крупных городах Словакии, собрав тысячи участников.
В ходе протестов, наиболее массовых в Братиславе, демонстранты потребовали от властей отказаться от ужесточения регулирования НКО. Участники также критиковали сближение правительства с Россией, призывали поддержать Украину и добивались отставки кабмина под руководством премьер-министра Роберта Фицо.
Сообщается, что протестные акции были инициированы общественными движениями, связанными с оппозиционными либеральными силами страны. В знак поддержки словацких демонстрантов в чешском Брно состоялся митинг солидарности.
Накануне в Словакии, вопреки всему, приняли важное решение в отношении России. Так, словацкий политик Павол Слота заявил, что в республике завершился сбор подписей за проведение референдума против антироссийских санкций.