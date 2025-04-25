В Братиславе прошла антиправительственная акция протеста

В ходе протестов, наиболее массовых в Братиславе, демонстранты потребовали от властей отказаться от ужесточения регулирования НКО. Участники также критиковали сближение правительства с Россией, призывали поддержать Украину и добивались отставки кабмина под руководством премьер-министра Роберта Фицо.