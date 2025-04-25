Экономист Балынин допустил снижение ключевой ставки до 20% 25 апреля

— Банк России при принятии решения по ключевой ставке будет проявлять высокую осторожность. Вероятно, будут два варианта — сохранение ключевой ставки на текущем уровне и уменьшение ключевой ставки. Вероятность снижения ставки с 21% до 20% и её сохранения примерно равная, — объяснил эксперт.