Экономист Балынин допустил снижение ключевой ставки до 20% 25 апреля

Центробанк может снизить ключевую ставку на 1% на заседании уже в пятницу, 25 апреля, такую вероятность допустил кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с изданием aif.ru.
— Банк России при принятии решения по ключевой ставке будет проявлять высокую осторожность. Вероятно, будут два варианта — сохранение ключевой ставки на текущем уровне и уменьшение ключевой ставки. Вероятность снижения ставки с 21% до 20% и её сохранения примерно равная, — объяснил эксперт.
Специалист считает, что в случае снижения ключевой ставки банки также, в свою очередь снизят ставки по вкладам и кредитам. Однако, не резко, а также кратно уменьшению ключевой ставки.
Ранее «Известия» сообщили, что 25 апреля пройдет очередное заседании совета директоров ЦБ. Эксперты также выразили мнение, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной.
Банк России заявлял о необходимости возвращения инфляции к нормальным значениям в 2026 году при любом развитии ситуации. Для этого регулятор хочет сохранять жесткие денежно-кредитные меры на протяжении долгого времени, передает «Москва 24».