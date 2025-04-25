В Минпросвещения прокомментировали выбор продуктов для школьных буфетов

Ранее депутат ГД Ксения Горячева («Новые люди») попросила Минпросвещения РФ дать разъяснения о формировании перечня товаров, представленных в школьном буфете, а также дать мотивированные разъяснения относительно выбора этих продуктов. Депутат рассказала, что в её адрес приходит один и тот же вопрос: «Почему в школьных буфетах такой перекос в сторону фастфуда и сахара? Где горячее, где нормальная еда?».