В Минпросвещения прокомментировали выбор продуктов для школьных буфетов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Замглавы Минпросвещения РФ Ирина Шварцман, комментируя РИА Новости выбор продуктов для школьных буфетов, отметила, что еда в образовательных учреждениях должна соответствовать всем требованиям, законодательно установленным к детскому питанию.
Ранее депутат ГД Ксения Горячева («Новые люди») попросила Минпросвещения РФ дать разъяснения о формировании перечня товаров, представленных в школьном буфете, а также дать мотивированные разъяснения относительно выбора этих продуктов. Депутат рассказала, что в её адрес приходит один и тот же вопрос: «Почему в школьных буфетах такой перекос в сторону фастфуда и сахара? Где горячее, где нормальная еда?».
«Продукты, предлагаемые нашим детям, в столовой или в буфете, должны соответствовать всем требованиям, законодательно установленным к детскому питанию», — сказала Шварцман.
Замминистра напомнила об утверждении автономии образовательной организации, то есть самостоятельность деятельности в соответствии с действующим нормативным полем РФ.
«Минпросвещения России в части компетенции координирует вопросы организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся через Оперативный штаб Минпросвещения России по организации горячего питания», — добавила Шварцман.
По ее словам, Роспотребнадзором в полной мере разработаны нормативные правовые акты, санитарно-эпидемиологические нормы и требования, регламентирующие все стороны, в том числе и вопросы буфетного питания в школах страны.