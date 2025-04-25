Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минпросвещения прокомментировали выбор продуктов для школьных буфетов

Шварцман: еда в школах должна соответствовать требованиям к детскому питанию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Замглавы Минпросвещения РФ Ирина Шварцман, комментируя РИА Новости выбор продуктов для школьных буфетов, отметила, что еда в образовательных учреждениях должна соответствовать всем требованиям, законодательно установленным к детскому питанию.

Ранее депутат ГД Ксения Горячева («Новые люди») попросила Минпросвещения РФ дать разъяснения о формировании перечня товаров, представленных в школьном буфете, а также дать мотивированные разъяснения относительно выбора этих продуктов. Депутат рассказала, что в её адрес приходит один и тот же вопрос: «Почему в школьных буфетах такой перекос в сторону фастфуда и сахара? Где горячее, где нормальная еда?».

«Продукты, предлагаемые нашим детям, в столовой или в буфете, должны соответствовать всем требованиям, законодательно установленным к детскому питанию», — сказала Шварцман.

Замминистра напомнила об утверждении автономии образовательной организации, то есть самостоятельность деятельности в соответствии с действующим нормативным полем РФ.

«Минпросвещения России в части компетенции координирует вопросы организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся через Оперативный штаб Минпросвещения России по организации горячего питания», — добавила Шварцман.

По ее словам, Роспотребнадзором в полной мере разработаны нормативные правовые акты, санитарно-эпидемиологические нормы и требования, регламентирующие все стороны, в том числе и вопросы буфетного питания в школах страны.