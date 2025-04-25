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Гроза и сильный ветер дадут о себе знать в Самарской области днем 25 апреля

Представители Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в губернии в конце рабочей недели.

Представители Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в губернии в конце рабочей недели.

Специалисты ведомства объяснили: днем 25 апреля в Самарской области сохранится облачность с прояснениями. Также прогнозируют кратковременные дожди. На некоторых участках региона ожидают грозу.

Столбики термометров будут показывать в пятницу от +20 до +25 градусов по Цельсию. Ветер подует с северо-востока и юго-запада с порывами примерно от 4 до 9 метров в секунду. Местами усилится до 15−18.

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