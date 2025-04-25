Полиция разбирается в конфликте водителей на Золотом мосту во Владивостоке

Полиция Приморья проводит проверку по факту дорожного конфликта, произошедшего в среду, 24 апреля, на Золотом мосту во Владивостоке. Как сообщил Telegram-канал «Полиция Приморья», информация об инциденте поступила в ходе мониторинга социальных сетей, где появились сообщения о драке между автомобилистами.
По предварительным данным, утром в час пик участники конфликта перекрыли одну из полос движения. В полиции отметили, что официальных обращений от граждан по этому поводу не поступало. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников инцидента.
Видеозапись с места событий, на которой запечатлена потасовка, распространилась в соцсетях в тот же день. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.