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В Госдуме предложили создать федеральный реестр педофилов

Депутат ГД Миронов предложил создать федеральный реестр педофилов.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с предложением создать публичный федеральный реестр педофилов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Предлагается инициировать создание федерального реестра лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — говоритсяв письме.

В документе отмечается, что цель реестра заключается в повышении эффективности профилактики, выявления и пресечения подобных преступлений.

Кроме того, планируется предоставить россиянам доступ к данным, включая ФИО, год рождения, адрес, место работы и информацию о транспортном средстве. Инициатива предполагает и объединение баз данных МВД, Следственного комитета и ФСИН, чтобы правоохранительные органы могли оперативно отслеживать передвижения и действия таких лиц, предотвращая рецидивы и нарушения условий надзора.

В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что год назад Госдума приняла закон о запрете на посещение различных мест пребывания детей для осужденных за половые преступления.

«Но еще при внесении законопроекта возникал вопрос — как контролировать соблюдение запрета? Участковых на все детские площадки не хватит. Одним из инструментов контроля, в том числе народного как раз, должен стать реестр», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что создание открытых баз данных педофилов соответствует международной практике, и необходимо внедрять эту меру в России.

«Защита наших детей от сексуального насилия является действительно сложной и важной проблемой… Создание федерального реестра может стать хорошим шагом на пути решения этой сложной проблемы», — рассказала агентству Лантратова.

У силовиков появится надежный инструмент для отслеживания потенциальных преступников, заключила она.