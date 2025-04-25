Журналист из Республики Кипр Алекс Христофору высмеял высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что Российская Федерация якобы пыталась «воспользоваться зависимостью» Европейского союза от газа.
«Поэтому мы решили ввести санкции против России 17 раз, отрезать ЕС от российского газа, потопить наши экономики, взорвать трубопровод, приблизить Россию к Китаю и обеспечить экономике России рост на 4,5 процента», — с иронией написал Христофору в соцсети X*.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен утверждает, что она «твёрдо намерена» через две недели показать собственный план «поэтапного полного отказа» ЕС от российских ископаемых энергоисточников.
Она заявила, что в таком случае Европейский союз перестанет зависеть от РФ в области таких источников. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС уже уменьшил импорт газа из Российской Федерации с 45 до 18 процентов, а также отказался от российского угля.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.