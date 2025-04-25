Рютте назвал неточными утверждения Трампа о принуждении Киева принять условия РФ

По итогам переговоров с американским главой Дональдом Трампом в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг информацию о том, что американский президент якобы принуждает Украину согласиться с российскими условиями урегулирования, назвав такие заявления недостоверными. Об этом Рютте сообщил журналистам.