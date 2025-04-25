Рютте назвал неточными утверждения Трампа о принуждении Киева принять условия РФ

По итогам переговоров с американским главой Дональдом Трампом в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг информацию о том, что американский президент якобы принуждает Украину согласиться с российскими условиями урегулирования, назвав такие заявления недостоверными. Об этом Рютте сообщил журналистам.
«Это неточно, что США оказывают давление на Украину, чтобы она приняла выгодную для России сделку», — сказал Рютте.
При этом он воздержался от каких-либо комментариев относительно содержания американо-российских переговоров по украинскому вопросу, пояснив, что переговорный процесс находится в активной фазе, а преждевременное обсуждение деталей может навредить его эффективности.
По словам Рютте, его переговоры с Трампом по украинскому вопросу прошли продуктивно. Генсек НАТО также отметил, что больше не пытается анализировать возможные намерения президента России Владимира Путина относительно Украины.
Ранее KP.RU писал, что Рютте может призвать США не принуждать Украину к сделке о мирном урегулировании.