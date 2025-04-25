Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турецкие авиакомпании разрешили россиянам сдать билеты без штрафов

Авиакомпании Турции предоставили пассажирам возможность вернуть билеты на внутренние рейсы или изменить дату вылета без уплаты штрафных сборов. Это связано с землетрясением, произошедшим в Стамбуле.

Пассажиры могут отложить перелет, поменяв билеты.

Авиакомпании Турции предоставили пассажирам возможность вернуть билеты на внутренние рейсы или изменить дату вылета без уплаты штрафных сборов. Это связано с землетрясением, произошедшим в Стамбуле.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто происходит в Турции, которую потряс ряд землетрясений: стоит ли отказываться от тура — советы экспертов.

«Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы или поменять дату вылета в связи с землетрясением в Стамбуле», — сообщает корреспондент РИА Новости. Авиакомпания Pegasus проинформировала, что пассажиры внутренних рейсов, вылетающих из Стамбула или прилетающих в этот город, до вечера пятницы имеют возможность без дополнительной платы перенести дату вылета на любой рейс в течение ближайшей недели либо оформить билет с открытой датой.

В Turkish Airlines и Ajet заявили, что до 7 мая принимают обращения от пассажиров, чьи рейсы отправлялись из Стамбула или прибывали в этот город. Представители авиакомпаний также пообещали осуществить возврат средств за билеты, которые не были использованы.

Как URA.RU писало ранее, в среду, 23 апреля, в 12:49 по московскому времени в Мраморном море неподалеку от побережья Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла, за которым последовала серия афтершоков. По официальным данным, в результате пострадали 236 человек. Это обстоятельство не мешает россиянам планировать отдых. Туроператоры не зафиксировали обращений клиентов с просьбой отменить туры в Стамбул или прервать отдых досрочно, пишет Телеканал 360.