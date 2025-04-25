Турецкие авиакомпании разрешили россиянам сдать билеты без штрафов

«Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы или поменять дату вылета в связи с землетрясением в Стамбуле», — сообщает корреспондент РИА Новости. Авиакомпания Pegasus проинформировала, что пассажиры внутренних рейсов, вылетающих из Стамбула или прилетающих в этот город, до вечера пятницы имеют возможность без дополнительной платы перенести дату вылета на любой рейс в течение ближайшей недели либо оформить билет с открытой датой.