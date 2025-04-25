В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому Франциску

На мессе собрались не только католики, но и священнослужители из других христианских общин, включая представителей Русской православной церкви (РПЦ). К собору прибыли сотрудники дипломатических миссий ряда стран, многие из которых заранее подтвердили участие.
Напомним, 21 апреля, на следующий день после Пасхи, скончался папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо). Ему было 88 лет. Кончина понтифика наступила в результате инсульта и сосудистого коллапса. Прощание с главой Римско-католической церкви запланировано на 26 апреля и пройдёт в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Россию на похоронах папы представит министр культуры Ольга Любимова.