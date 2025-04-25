В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому Франциску

Напомним, 21 апреля, на следующий день после Пасхи, скончался папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо). Ему было 88 лет. Кончина понтифика наступила в результате инсульта и сосудистого коллапса. Прощание с главой Римско-католической церкви запланировано на 26 апреля и пройдёт в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Россию на похоронах папы представит министр культуры Ольга Любимова.