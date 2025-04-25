Бастрыкин заинтересовался сносом жилья на Кубани без компенсации

Ранее в telegram-каналах появилось видеообращение граждан, в котором они заявили, что их жилье было признано судами самовольными постройками и подлежит сносу. По словам обратившихся, составлен собственный реестр, куда внесено свыше 146 многоквартирных домов, в каждом из которых от 150 до 900 пострадавших граждан. Среди них — пенсионеры, многодетные семьи, семьи участников СВО и те, для кого это жилье было единственным. При этом, как утверждают жители, никакой компенсации за утрату жилья они не получили, пишет «Царьград».