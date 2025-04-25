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Бойцы РФ несли раненых сослуживцев десять километров через туман

Путь пролегал от места, где неподалёку были солдаты ВСУ, до точки эвакуации.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие эвакуировали раненых сослуживцев, пройдя с ними десять километров в тумане, об этом рассказал боец 60-й отдельного мотострелкового батальона ВС РФ с позывным Вайс.

Он отметил, что бойцы несли раненых сослуживцев на спинах. Путь пролегал от места, где неподалёку были солдаты Вооружённых сил Украины, до точки эвакуации.

«Мы в туман выходили, проходили километров десять за нашими двумя ранеными. В 250 метрах от них сидел противник, и мы их оттуда забирали», — сказал военнослужащий в беседе с агентством РИА Новости.

После раненые российские бойцы были госпитализированы. В настоящее время они успешно проходят курс лечения и восстановления.

«Они были тяжело ранены, у одного там глаз был ранен, осколочное ранение, у второго — ноги перебиты», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Юфер 30 километров нёс на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами Вооружённых сил Украины.