В Госдуме требуют создать единый список педофилов

«Но еще при внесении законопроекта возникал вопрос — как контролировать соблюдение запрета? Участковых на все детские площадки не хватит. Одним из инструментов контроля, в том числе народного как раз, должен стать реестр», — подчеркнул автор инициативы Сергей Миронов. Он также отметил, что создание открытых баз данных педофилов соответствует международной практике и необходимо для России.