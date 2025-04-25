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В Госдуме требуют создать единый список педофилов

Следственному комитету предложили создать публичный федеральный реестр педофилов. Такое обращение главе СК Александру Бастрыкину направил депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, соавтором выступила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Инициативу предложил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Следственному комитету предложили создать публичный федеральный реестр педофилов. Такое обращение главе СК Александру Бастрыкину направил депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, соавтором выступила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Предлагается инициировать создание федерального реестра лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — говорится в письме, который оказался у РИА Новостей. Следуя из документа, реестр будет открыт для граждан, которые смогут получить доступ к персональным данным осужденных, включая фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес проживания, место работы и сведения о транспортных средствах.

«Но еще при внесении законопроекта возникал вопрос — как контролировать соблюдение запрета? Участковых на все детские площадки не хватит. Одним из инструментов контроля, в том числе народного как раз, должен стать реестр», — подчеркнул автор инициативы Сергей Миронов. Он также отметил, что создание открытых баз данных педофилов соответствует международной практике и необходимо для России.

Парламентарий Яна Лантратова добавила, что федеральный реестр позволит силовым структурам объединить базы данных МВД, Следственного комитета и ФСИН для оперативного отслеживания перемещений и действий лиц, совершивших подобные преступления. Она подчеркнула, что это даст правоохранительным органам надежный инструмент для предотвращения рецидивов и нарушений условий надзора.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ограничения для лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Согласно новым нормативам, граждане с подобными судимостями лишаются возможности посещать школы, дошкольные учреждения, а также спортивные и игровые площадки, предназначенные для детей.