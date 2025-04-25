Фронты над Приморьем: 25 апреля в крае ожидаются осадки и туман

Погоду в Приморье в пятницу формируют фронтальные разделы. По данным Примгидромета, по краю пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Утром — туман в отдельных районах. Ветер юго-западный и западный, местами порывистый. Воздух прогреется до +9…+15 °C, сообщает ИА PrimaMedia.