Фронты над Приморьем: 25 апреля в крае ожидаются осадки и туман

Погоду в Приморье в пятницу формируют фронтальные разделы. По данным Примгидромета, по краю пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Утром — туман в отдельных районах. Ветер юго-западный и западный, местами порывистый. Воздух прогреется до +9…+15 °C, сообщает ИА PrimaMedia.
Во Владивостоке переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер усиливается во второй половине дня. Температура: +12…+14 °C.
В Уссурийске облачно с прояснениями, днём возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, усиливающийся после полудня. Температура: +13…+15 °C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер западный, днём местами сильный. Температура: +13…+15 °C.
Напомним, Приморье продолжит находиться под влиянием переменчивой весенней погоды и в ближайшие выходные.