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Фронты над Приморьем: 25 апреля в крае ожидаются осадки и туман

Во Владивостоке вечером возможен небольшой дождь.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 48% 765 мм рт. ст. +22°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье в пятницу формируют фронтальные разделы. По данным Примгидромета, по краю пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Утром — туман в отдельных районах. Ветер юго-западный и западный, местами порывистый. Воздух прогреется до +9…+15 °C, сообщает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер усиливается во второй половине дня. Температура: +12…+14 °C.

В Уссурийске облачно с прояснениями, днём возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, усиливающийся после полудня. Температура: +13…+15 °C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер западный, днём местами сильный. Температура: +13…+15 °C.

Напомним, Приморье продолжит находиться под влиянием переменчивой весенней погоды и в ближайшие выходные.