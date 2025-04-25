Замгендиректора «Крыльев» Пименов заявил, что у команды есть чемпионские амбиции

Сейчас «зелено-бело-синие» находятся в четырех очках от зоны стыков и в десяти — от прямого вылета с 15-й строчки. Еще 12 отделяют от последней, 16-й. Однако губернатор Вячеслав Федорищев требовал от клуба место в первой восьмерке.