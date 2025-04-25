Замгендиректора «Крыльев» Пименов заявил, что у команды есть чемпионские амбиции

Самарцы идут на 11-й строчке в чемпионате с 27 очками.
Недавно команда Игоря Осинькина сыграла вничью с московским ЦСКА — 1:1 (12+). Пропустили первыми, но сравняли благодаря точному удару Ивана Сергеева с пенальти.
Сейчас «зелено-бело-синие» находятся в четырех очках от зоны стыков и в десяти — от прямого вылета с 15-й строчки. Еще 12 отделяют от последней, 16-й. Однако губернатор Вячеслав Федорищев требовал от клуба место в первой восьмерке.
При этом замгендиректора «Крыльев» Руслан Пименов сказал, что у волжан есть «максимальные, чемпионские амбиции». Добавил: занимаются продлением контрактов с футболистами. На контроле — аренда Антона Зиньковского.
«Здесь должно все совпасть — желание игрока, желание “Спартака”», — подчеркнул Пименов.
Также рассматривают варианты с подписанием нового соглашения с Гленном Бейлом. Легионер в «КС» — с августа 2021 года. Перешел из голландского «Эммена». В начале 2025-го говорил, что с ним не общались насчет продления контракта.
«Это не про финансы. У него правильные вопросы. Кто будет тренером, например, не деньги главное», — объяснил Руслан Пименов «РБ Спорт».
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