Трамп назвал срок, после которого США могут выйти из переговоров по Украине: спросите через 2 недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о возможном прекращении американского посредничества в украинском урегулировании и сворачивании военной помощи Киеву может быть рассмотрен не ранее чем через 14 дней. Глава Белого дома выразил уверенность в успехе текущих переговорных усилий. Об этом американский лидер рассказал во время брифинга для прессы, состоявшегося после переговоров с норвежским премьер-министром в Овальном кабинете.