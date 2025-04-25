Трамп назвал срок, после которого США могут выйти из переговоров по Украине: спросите через 2 недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о возможном прекращении американского посредничества в украинском урегулировании и сворачивании военной помощи Киеву может быть рассмотрен не ранее чем через 14 дней. Глава Белого дома выразил уверенность в успехе текущих переговорных усилий. Об этом американский лидер рассказал во время брифинга для прессы, состоявшегося после переговоров с норвежским премьер-министром в Овальном кабинете.
При этом американский президент заверил в высокой вероятности заключения договоренностей.
«Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели», — пояснил Трамп.
На вопрос о возможных территориальных уступках Украины ради достижения мира президент ответил, что это зависит от конкретных регионов. Он отметил значительные территориальные потери Киева, акцентирую на ситуацию с Крымом, который перешел под российский контроль без военного сопротивления и чье возвращение представляется проблематичным.
Накануне в Белом доме сделали важное заявление о сроках конфликта на Украине. Тогда администрация США выразила намерение добиться заключения соглашения о мире на Украине в течение 100 дней президентства избранного главы государства.
«В настоящее время существует множество деталей, но ясно одно: США настаивают на заключении сделки в течение 100 дней», — сообщил телеканал CNN.
Позднее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение конфликта станет официальным курсом американской администрации, и Соединенные Штаты приложат все усилия для достижения прочного и долгосрочного урегулирования. Было подчеркнуто, что Вашингтон не допустит такого разрешения ситуации, которое может привести к возобновлению военных действий через несколько лет.
Ранее газета The New York Times писала, что американский президент намерен отодвинуть Киев на второй план и заняться восстановлением отношения с Россией. Так, европейские партнеры, ранее обещавшие Владимиру Зеленскому расширенную военную и экономическую помощь, выразили мнение, что позиция Трампа фактически означает смену приоритетов в конфликте. По их оценкам, истинной целью американского лидера является снижение значимости украинского вопроса и поиск путей нормализации отношений с РФ.