Число задержанных в Находке участников ОПГ выросло до 23 человек

Следственные органы СК России по Приморью установили ещё пятерых участников организованной преступной группы, действовавшей в Находке. Все они подозреваются в вымогательствах, совершённых с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщили ИА.
По версии следствия, с февраля 2024 года по март 2025 года члены ОПГ запугивали предпринимателей и других граждан, требуя крупные суммы денег. Потерпевшие передавали средства, опасаясь за свою жизнь. Общий объём вымогаемых сумм превысил 6 млн рублей.
В рамках расследования задержаны уже 23 участника группировки. По адресам их проживания и в офисах проведены обыски. Изъяты деньги, банковские карты, средства связи, наркотики, а также боевое оружие и патроны.
В отношении большинства фигурантов уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении ещё четырёх человек вопрос решается, один подозреваемый объявлен в розыск.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, двое жителей Владивостока, 48 и 43 лет, задержаны по подозрению в вымогательстве 7 млн рублей у местного предпринимателя. Мужчины действовали в составе организованной преступной группы. По версии следствия, с февраля по апрель 2025 года подозреваемые неоднократно требовали у бизнесмена крупную сумму денег, сопровождая требования угрозами физической расправы.