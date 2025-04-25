Число задержанных в Находке участников ОПГ выросло до 23 человек

Напомним, двое жителей Владивостока, 48 и 43 лет, задержаны по подозрению в вымогательстве 7 млн рублей у местного предпринимателя. Мужчины действовали в составе организованной преступной группы. По версии следствия, с февраля по апрель 2025 года подозреваемые неоднократно требовали у бизнесмена крупную сумму денег, сопровождая требования угрозами физической расправы.