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Число задержанных в Находке участников ОПГ выросло до 23 человек

Фигуранты угрожали предпринимателям, требуя деньги за «безопасность».

Источник: PrimaMedia.ru

Следственные органы СК России по Приморью установили ещё пятерых участников организованной преступной группы, действовавшей в Находке. Все они подозреваются в вымогательствах, совершённых с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщили ИА.

По версии следствия, с февраля 2024 года по март 2025 года члены ОПГ запугивали предпринимателей и других граждан, требуя крупные суммы денег. Потерпевшие передавали средства, опасаясь за свою жизнь. Общий объём вымогаемых сумм превысил 6 млн рублей.

В рамках расследования задержаны уже 23 участника группировки. По адресам их проживания и в офисах проведены обыски. Изъяты деньги, банковские карты, средства связи, наркотики, а также боевое оружие и патроны.

В отношении большинства фигурантов уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении ещё четырёх человек вопрос решается, один подозреваемый объявлен в розыск.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, двое жителей Владивостока, 48 и 43 лет, задержаны по подозрению в вымогательстве 7 млн рублей у местного предпринимателя. Мужчины действовали в составе организованной преступной группы. По версии следствия, с февраля по апрель 2025 года подозреваемые неоднократно требовали у бизнесмена крупную сумму денег, сопровождая требования угрозами физической расправы.