Участников СВО освободили от пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ

«От начисления пени за услуги ЖКХ освобождены все участники специальной военной операции, включая не только мобилизованных, но и контрактников, добровольцев, а также членов их семей. Тем самым, граждане, призванные на военную службу по мобилизации, и их семьи, военнослужащие, заключившие контракт с министерством обороны, включая тех, кто подписал его после начала СВО, добровольцы — лица, добровольно участвующие в СВО, освобождены от пени за услуги ЖКХ», — рассказал Якубовский.