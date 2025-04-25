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Бастрыкину доложат о массовом сносе домов на Кубани без компенсации жильцам

В СК РФ заинтересовались ситуацией с массовым сносом домов на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с жителями Краснодарского края, где массово сносят жилые дома, признанные самовольными постройками, без предоставления владельцам компенсационных выплат. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.

«Председатель Следственного комитета поручил доложить по обращению жителей Краснодарского края о нарушении их жилищных прав», — следует из сообщения.

Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение жителей Краснодарского края, выражающих несогласие с судебными решениями о признании их жилых домов самовольными постройками. По их данным, в самостоятельно составленный реестр уже включено более 146 многоквартирных домов, где проживает от 150 до 900 человек в каждом.

Уточнялось, что среди пострадавших — социально незащищенные категории граждан, включая пенсионеров, многодетные семьи и семьи участников СВО, для многих из которых это жилье являлось единственным. Как утверждают заявители, компенсационные выплаты им не предоставлялись.

Накануне Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав воронежцев в связи с расселением из ветхого жилья.