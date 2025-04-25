Бастрыкину доложат о массовом сносе домов на Кубани без компенсации жильцам

Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение жителей Краснодарского края, выражающих несогласие с судебными решениями о признании их жилых домов самовольными постройками. По их данным, в самостоятельно составленный реестр уже включено более 146 многоквартирных домов, где проживает от 150 до 900 человек в каждом.