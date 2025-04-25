Представитель РПЦ прибыл на похороны Папы Римского

Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского.
Митрополит Волоколамский Антоний Севрюк, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, прибыл в Рим 24 апреля по благословению патриарха Кирилла, чтобы присутствовать на похоронах папы Римского Франциска. Об этом сообщают СМИ.
«24 апреля, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, прибыл в Рим. Во время своего визита он примет участие в похоронах папы Римского Франциска», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с послом России в Ватикане Иваном Солтановским.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни, по одной из версий — из-за инсульта. Прощание с понтификом проходит в Ватикане, а официальным представителем России на похоронах назначена министр культуры Ольга Любимова. Церемония прощания состоится 26 апреля.