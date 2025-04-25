Представитель РПЦ прибыл на похороны Папы Римского

«24 апреля, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, прибыл в Рим. Во время своего визита он примет участие в похоронах папы Римского Франциска», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с послом России в Ватикане Иваном Солтановским.