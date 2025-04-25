Бастрыкин представят доклад о массовом сносе домов без компенсации на Кубани

Поводом для реагирования стало опубликованное в социальных сетях видео, где жители региона рассказали, что их имущество было признано подлежащим сносу по решению суда. Несмотря на это, стоимость утраченного жилья не была возмещена.
«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А. К. представить доклад по ситуации и озвученным в обращении доводам», — говорится в сообщении.
А ранее стало известно, что особняк Аллы Пугачёвой на берегу Истры в Подмосковье могут снести. Как отмечает риэлтор, недвижимость построена с нарушением закона, так как слишком близко расположена к территории водоохранной зоны.