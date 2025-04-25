Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин представят доклад о массовом сносе домов без компенсации на Кубани

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился изучить обстоятельства сноса жилых строений в Краснодарском крае, владельцам которых не выплатили компенсацию. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Источник: Life.ru

Поводом для реагирования стало опубликованное в социальных сетях видео, где жители региона рассказали, что их имущество было признано подлежащим сносу по решению суда. Несмотря на это, стоимость утраченного жилья не была возмещена.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А. К. представить доклад по ситуации и озвученным в обращении доводам», — говорится в сообщении.

А ранее стало известно, что особняк Аллы Пугачёвой на берегу Истры в Подмосковье могут снести. Как отмечает риэлтор, недвижимость построена с нарушением закона, так как слишком близко расположена к территории водоохранной зоны.