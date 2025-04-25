Mash: «Оружейный барон» жестко избил бывшую девушку в Москве

Mash сообщает, что Михаил Хубутия проник в дом Юлии Ван около 23:00 и напал на нее, пока их ребенок спал в соседней комнате. «Он сломал ей обе ноги, пока их дочка спала в соседней комнате», — говорится в сообщении. По словам близких Юлии Ван, экс-министр ранее угрожал женщине, обещая забрать у нее ребенка, лишить имущества и отправить в психиатрическую лечебницу.