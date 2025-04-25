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Mash: «Оружейный барон» жестко избил бывшую девушку в Москве

Экс-министр торговли Московской области Михаил Хубутия (занимается оружием и девелопментом) подозревается в жестоком избиении своей бывшей девушки, владелицы чайного дома Van Tea Юлии Ван в селе Трехгорка Одинцовского района. По данным telegram-канала Mash, инцидент произошел поздно вечером, когда в доме находилась их общая дочь.

К моменту прибытия правоохранительных органов Хубутия покинул место происшествия.

Экс-министр торговли Московской области Михаил Хубутия (занимается оружием и девелопментом) подозревается в жестоком избиении своей бывшей девушки, владелицы чайного дома Van Tea Юлии Ван в селе Трехгорка Одинцовского района. По данным telegram-канала Mash, инцидент произошел поздно вечером, когда в доме находилась их общая дочь.

Mash сообщает, что Михаил Хубутия проник в дом Юлии Ван около 23:00 и напал на нее, пока их ребенок спал в соседней комнате. «Он сломал ей обе ноги, пока их дочка спала в соседней комнате», — говорится в сообщении. По словам близких Юлии Ван, экс-министр ранее угрожал женщине, обещая забрать у нее ребенка, лишить имущества и отправить в психиатрическую лечебницу.

По информации источника, предпринимательница успела позвать на помощь няню, которая вызвала полицию и родственников потерпевшей. К моменту прибытия правоохранительных органов Хубутия покинул место происшествия. Родные Ван утверждают, что во время нападения мужчина использовал холодное оружие — предположительно молоток или топор. Юлию Ван обнаружили практически без сознания, вся комната была залита кровью. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, полиция ведет розыск подозреваемого и устанавливает все обстоятельства произошедшего.