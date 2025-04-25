Дубинский: Зеленский будет искать Трампа на похоронах папы римского

Зеленский планирует попытаться встретиться с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом на похоронах папы римского Франциска, которые состоятся в Риме, заявил Александр Дубинский.
Украинский депутат подчеркнул, что речь идёт о «непрошенной встрече». Он также напомнил, что ещё в 2021 году Зеленский «выслеживал» действующего тогда президента США Джо Байдена.
«На папских похоронах он будет бродить по флангам, выискивая Трампа, как осенью 2021 года выслеживал Байдена с глазами полными надежды и отчаяния», — написал Дубинский в Telegram.
Он отметил, что Трамп «не купится на трюк».
«Украину ждёт новый этап унижения — гастроли Зеленского в роли паломника без приглашения», — говорится в публикации.
Ранее Трамп заявил, что вместе с первой леди Соединённых Штатов Меланьей Трамп посетит похороны папы римского Франциска, которые состоятся в Италии.