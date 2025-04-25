В Хабаровском районе проверяют качество воды после жалоб жителей

24 апреля в социальных сетях появились сообщения о возможных проблемах с качеством водопроводной воды в многоквартирном доме села Калинка Хабаровского района. Хабаровский межрайонный следственный отдел СК РФ начал процессуальную проверку по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Специалисты проводят экспертизу качества воды, устанавливаются возможные причины и виновники нарушений. «В ходе проверки проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Дается оценка качеству воды, поступающей в многоквартирный дом», — сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, вплоть до возбуждения уголовного дела. Жители дома могут обратиться в следственные органы для дачи показаний.