В Хабаровском районе проверяют качество воды после жалоб жителей

Специалисты проводят экспертизу качества воды, устанавливаются возможные причины и виновники нарушений. «В ходе проверки проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Дается оценка качеству воды, поступающей в многоквартирный дом», — сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.