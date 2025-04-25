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Россиян ждут две трехдневные рабочие недели

Депутат ГД Нилов: в апреле и мае в РФ будут две 3-дневные рабочие недели.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиян ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и в начале мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день», — сказал он.

Депутат напомнил, что вторая трехдневная рабочая неделя будет с 5 по 7 мая.

«Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели», — отметил парламентарий.

Таким образом, в мае этого года ожидаются только 18 рабочих дней.