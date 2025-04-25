Россиян ждут две трехдневные рабочие недели

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиян ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и в начале мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день», — сказал он.
Депутат напомнил, что вторая трехдневная рабочая неделя будет с 5 по 7 мая.
«Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели», — отметил парламентарий.
Таким образом, в мае этого года ожидаются только 18 рабочих дней.